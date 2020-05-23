Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetimler sıkılaştırıldı Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetimlerini artırdı.

Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetimlerini artırdı.

Kentin birçok noktasında denetimlerini artıran güvenlik güçleri, vatandaşları ve trafiğe çıkan araçları durdurarak, izin belgelerinin olup olmadığını kontrol etti.

İzin kağıdı bulunan vatandaşlara sosyal mesafe ve tedbirleri hatırlatan ekipler, kurallara uymayanlara da idari para cezası kesti.

Güvenlik güçleri, 26 Mayıs'a kadar denetimlerini sürdürecek.

Kaynak: AA