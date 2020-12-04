Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Cumartesi pazarı Cuma günü kuruldu
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Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Cumartesi pazarı Cuma günü kuruldu

04.12.2020 14:31 | Son Güncelleme: 04.12.2020 16:58

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Cumartesi pazarı Cuma günü kuruldu ERZİNCAN - Erzincan'da yıllardır Cumartesi günü hizmet veren semt pazarı, korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kararının alınması üzerine bugün kuruldu.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Cumartesi pazarı Cuma günü kuruldu

ERZİNCAN - Erzincan'da yıllardır Cumartesi günü hizmet veren semt pazarı, korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kararının alınması üzerine bugün kuruldu.

Tüm Türkiye'de hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Erzincan'da Cumartesi günü kurulan semt pazarı bugüne alındı. Belediye hoparlöründen anons edilerek Cumartesi günü kurulan semt pazarının sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla bugün açılacağı duyuruldu.

Pazarda Cumartesi günlerinde olduğu kadar yoğunluk yaşanmazken peyderpey gelen vatandaşlar alış veriş yaptı. Korona virüs tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyene dikkat eden vatandaşlar, hafta sonu kısıtlaması öncesinde meyve ve sebze ihtiyacını gidermek için alış veriş yaptıklarını belirtti.

Pazar esnafı ise fazla yoğunluk olmadığını kaydederek satışların devam ettiğini söyledi.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Cumartesi pazarı Cuma günü kuruldu
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Cumartesi pazarı Cuma günü kuruldu
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Cumartesi pazarı Cuma günü kuruldu
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Cumartesi pazarı Cuma günü kuruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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