Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman? 22 Nisan mı 23 Nisan mı? Sokağa çıkma yasağı hangi günler geçerli olacak?
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Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman? 22 Nisan mı 23 Nisan mı? Sokağa çıkma yasağı hangi günler geçerli olacak?

Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman? 22 Nisan mı 23 Nisan mı? Sokağa çıkma yasağı hangi günler geçerli olacak?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili genelge yayınlandı. Son dakika haberine göre sokağa çıkma kısıtlamasına 23 Nisan günü için düzenleme geldi. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe günü başlayacak, 3 gün uygulanacak Peki sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak? Hangi gün başlıyor?

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre; 23 Nisan'ın resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak. Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek. Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman? 22 Nisan mı 23 Nisan mı? Sokağa çıkma yasağı hangi günler geçerli olacak?

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Koronavirüsü salgını ve artan vakalar nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak. İçişleri Bakanlığı'nın 81 İl Valiliğine gönderdiği "23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelgeye göre; kısıtlama 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak ve 3 gün sürecek.

Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek.

AYNI KISITLAMALAR GEÇERLİ OLACAK

Daha önce genelge ile belirtilen "Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi" aynen geçerli olacak. Hafta sonu 10.00- 17.00 saatleri arasında açık olan bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçi ile şehirlerarası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar 23 Nisan Cuma günü de bire bir uygulanacak.

TÖRENLER ASGARİ DÜZEYDE TUTULACAK

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anıtkabir ve Birinci Meclis'te gerçekleştirilecek tören ve kutlamalar dışında tüm il ve ilçelerde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı belirlenen esaslara göre kutlanacak. Milli Eğitim Bakanlığının 06.04.2021 tarih ve 23672112 sayılı yazısı doğrultusunda çelenk sunma törenleri fiziki mesafe koşullarına uygun şekilde asgari düzeyde katılımla gerçekleştirilecek.

Çelenk sunma törenleri dışında kişilerin bir araya gelmesine neden olabilecek kutlama programları yapılmayacak. Bunun yerine Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının coşkusunu yansıtabilecek başta kolluk araçlarından oluşmak üzere araç konvoyları, ses, ışık ve havai ışık gösterileri, mobil araçlarla gösteriler ile çevrimiçi etkinliklere ağırlık verilecek.

GÖREVLİ KİŞİLER KISITLAMADAN MUAF OLACAK

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama törenlerinde görevli olan kişiler de tören ve kutlama programları süresi ile sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak.

Bu esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak.

Son Dakika: Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe günü başlayacak, 3 gün uygulanacak
Son Dakika: Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe günü başlayacak, 3 gün uygulanacak
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Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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