Sokağa çıkma kısıtlaması mahalle bakallarının önemi ortaya çıkardı
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Sokağa çıkma kısıtlaması mahalle bakallarının önemi ortaya çıkardı

26.12.2020 14:07 | Son Güncelleme: 26.12.2020 14:10
Sokağa çıkma kısıtlaması mahalle bakallarının önemi ortaya çıkardı

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında küçük esnaf, vatandaşın kapısına kadar hizmet götürüyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında küçük esnaf, vatandaşın kapısına kadar hizmet götürüyor.

Malatya merkez ilçe Battalgazi İpek Caddesi'nde mahallenin bakkalı, yeniden eski günlerine dönerken, paket servis sistemi ile tek tek evlere koşuyor. Bakkal Turgut Çetin, 17 yıldır bakkal işlettiğini belirterek, "Korona virüs salgınından dolayı sokağa çıkma yasağı nedeniyle bakkal olarak hizmet vermeye çalışıyoruz. Müşterilerimize sipariş ile evlerine götürüyoruz. Paket servis yapıyoruz. Bakkalda personelimiz var. Aldığımız siparişleri vatandaşların evlerine kadar götürüyoruz. Gıda olarak satışlarımız iyi. Diğer sektörlerde düşmüş olabilir ama biz daha çok sipariş ağırlıklı da çalışıyoruz. Sürekli bakkalların önemi vardır ama korona virüs salgını nedeniyle bakkalların önemi arttı" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Sokağa çıkma kısıtlaması mahalle bakallarının önemi ortaya çıkardı
Sokağa çıkma kısıtlaması mahalle bakallarının önemi ortaya çıkardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 14:11:43. #1.15#
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