Sokağa Çıkma Kısıtlaması kapsamında gıda denetimleri devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sokağa Çıkma Kısıtlaması kapsamında gıda denetimleri devam ediyor

20.12.2020 10:40 | Son Güncelleme: 20.12.2020 10:47
Sokağa Çıkma Kısıtlaması kapsamında gıda denetimleri devam ediyor

Kayseri(iha) İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, sokağa çıkma kısıtlaması çerçevesinde gıda denetimleri sürüyor.

Kayseri(iha) İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, sokağa çıkma kısıtlaması çerçevesinde gıda denetimleri sürüyor.

Kayseri'deki turistlik mekanlardan Erciyes dağında kayak sezonun açılmasıyla beraber gelen turistlerin daha güvenilir gıdaya ulaşabilmeleri için hafta sonu da gıda denetimlerine devam edildi. Uygunsuz bulunan işletmelere 5996 sayılı kanun kapsamında gerekli yasal işlemler uygulandı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, "Vatandaşlarımız gıda ile ilgili karşılaştıkları her türlü olumsuzlukları Alo174 ve Gıda İhbar Hattını kullanarak bizlere ulaştırabilirler" uyarısında bulundu. - KAYSERİ

Sokağa Çıkma Kısıtlaması kapsamında gıda denetimleri devam ediyor
Sokağa Çıkma Kısıtlaması kapsamında gıda denetimleri devam ediyor
Sokağa Çıkma Kısıtlaması kapsamında gıda denetimleri devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Meral Danış Beştaş Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Seda Bakan Şevket Çoruh Burak Özçivit Seren Serengil
Spor Falcao Erol Bulut Fatih Terim Ali Şansalan Abdullah Avcı
Tüm Haberler Çocuk Otomobil Gaziantep Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sokağa Çıkma Kısıtlaması kapsamında gıda denetimleri devam ediyor | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 11:24:06. #1.15#
title