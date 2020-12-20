Sokağa Çıkma Kısıtlaması kapsamında gıda denetimleri devam ediyor

Kayseri(iha) İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, sokağa çıkma kısıtlaması çerçevesinde gıda denetimleri sürüyor.

Kayseri(iha) İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, sokağa çıkma kısıtlaması çerçevesinde gıda denetimleri sürüyor.

Kayseri'deki turistlik mekanlardan Erciyes dağında kayak sezonun açılmasıyla beraber gelen turistlerin daha güvenilir gıdaya ulaşabilmeleri için hafta sonu da gıda denetimlerine devam edildi. Uygunsuz bulunan işletmelere 5996 sayılı kanun kapsamında gerekli yasal işlemler uygulandı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, "Vatandaşlarımız gıda ile ilgili karşılaştıkları her türlü olumsuzlukları Alo174 ve Gıda İhbar Hattını kullanarak bizlere ulaştırabilirler" uyarısında bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün