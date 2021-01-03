Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapıldı (3)
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Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapıldı (3)

03.01.2021 14:02 | Son Güncelleme: 03.01.2021 14:07

Ankara-Samsun yolu denetimlerden görüntü ANKARA - Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Ankara-Samsun yolu Ankara giriş istikametinde denetimler sürüyor.

Ankara-Samsun yolu denetimlerden görüntü ANKARA - Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Ankara-Samsun yolu Ankara giriş istikametinde denetimler sürüyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapıldı (3)
Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapıldı (3)
Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapıldı (3)
Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapıldı (3)

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı

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