Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapıldı (3)
03.01.2021 14:02 | Son Güncelleme: 03.01.2021 14:07
Ankara-Samsun yolu denetimlerden görüntü ANKARA - Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Ankara-Samsun yolu Ankara giriş istikametinde denetimler sürüyor.
Ankara-Samsun yolu denetimlerden görüntü ANKARA - Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Ankara-Samsun yolu Ankara giriş istikametinde denetimler sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı