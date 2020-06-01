Sokağa çıkma kısıtlaması kalktı, vatandaşlar caddelere akın etti
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Sokağa çıkma kısıtlaması kalktı, vatandaşlar caddelere akın etti

Sokağa çıkma kısıtlaması kalktı, vatandaşlar caddelere akın etti Zonguldak'ta hafta sonu uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması 1 Haziran itibariyle sona erdi.

01.06.2020 22:07 | Son Güncelleme: 01.06.2020 22:12

Sokağa çıkma kısıtlaması kalktı, vatandaşlar caddelere akın etti

ZONGULDAK - Zonguldak'ta hafta sonu uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması 1 Haziran itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte cadde ve sokaklarda araç ve yaya yoğunluğu yaşandı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle birlikte 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Gece 00.00 itibariyle kısıtlamanın kalkmasının ardından şehre giriş çıkış kısıtlaması da kaldırılmış oldu. Şehirlerarası ulaşımın açılmasına rağmen ekipler araçlar ve sürücüler üzerindeki denetimlerini sürdürüyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlar sokağa akın etti. Araç yoğunluğu da zaman zaman arttı. Kentin en işlek caddesi olan Gazipaşa Caddesi'nde vatandaşlar bankalarda ve ATM'lerde işlem gerçekleştirdi.

Yeni normalleşme sürecinde çay ocakları ve restoranlar da bugün itibariyle açıldı. Sosyal mesafe, hijyen ve maske kullanımının göz önüne alınarak esnaflar hizmet vermeye başladı. Öte yandan kentte 30 Mayıs itibariyle toplam 11 bin 635 koronavirüs testi yapıldı. 801 vaka tespit edilirken 63 kişi yaşamını yitirdi. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 5, entübe edilen hasta sayısı 3 ve iyileşen hasta sayısı 626 olarak açıklandı.

Sokağa çıkma kısıtlaması kalktı, vatandaşlar caddelere akın etti

Kaynak: İHA

Manşet

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