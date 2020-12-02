Sokağa çıkma kısıtlaması - İstiklal Caddesi ve Üsküdar Meydanı
02.12.2020 21:15 | Son Güncelleme: 02.12.2020 21:20
İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında saat 21.00'de uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası yollar boşaldı.
İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında saat 21.00'de uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası yollar boşaldı.
Kısıtlama kapsamında olan iş yerleri 20.00 itibarıyla kapanırken, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi çevresinde polis araçlarından kısıtlamaya ilişkin anonslar yapıldığı görüldü. Saat 21.00'de kısıtlamanın başlamasıyla meydanlar sessizliğe büründü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Melik Fırat Yücel