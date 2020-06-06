Sokağa çıkma kısıtlaması iptal edilince Şile Sahiline akın ettiler
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Sokağa çıkma kısıtlaması iptal edilince Şile Sahiline akın ettiler

Sokağa çıkma kısıtlaması iptal edilince Şile Sahiline akın ettiler -Maskeyle denize giren vatandaşlar ilginç görüntüler oluşturdu İstanbul'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının iptal edilmesinin ardından Şile Sahili tatilcilerin akınına uğradı.

06.06.2020 20:18 | Son Güncelleme: 06.06.2020 20:26

Sokağa çıkma kısıtlaması iptal edilince Şile Sahiline akın ettiler

-Maskeyle denize giren vatandaşlar ilginç görüntüler oluşturdu

İSTANBUL - İstanbul'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının iptal edilmesinin ardından Şile Sahili tatilcilerin akınına uğradı. İstanbullular sosyal mesafeli güneşlenerek, maskeyle denize girdiler. Denize girenler havadan görüntülendi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 aydır hafta sonları kısıtlamalarından dolayı evden çıkmayan vatandaşlar bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının iptal edilmesini fırsat bilerek Şile Sahiline akın etti. İstanbulluların kimisi sahilde güneşlenirken, kimisi ise denize girerek kulaç attı. Bazı vatandaşlar yürüyüş yaparken, bazıları ise gölgelik alanlarda piknik yaptı.

Havanın sıcak olmasını fırsat bilen Yusuf Yıldırım, "Korona virüsünden dolayı yüz yılda yaşanmayacak bir durumu yaşadık. Korona virüsü Dünyayı ve Türkiye'yi ciddi anlamda etkiledi. Bu gün burada tüm önlemler alınmış durumda bizde sosyal mesafeyi koruyarak, maskemizi takarak denize giriyoruz. Tedbirleri elden bırakmayarak eğlenmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Öte yandan sahile akın eden vatandaşlar drone ile havadan görüntülendi.

Sokağa çıkma kısıtlaması iptal edilince Şile Sahiline akın ettiler

Kaynak: İHA

Manşet

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