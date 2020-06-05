Sokağa çıkma kısıtlaması iptal edildi
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Sokağa çıkma kısıtlaması iptal edildi

Sokağa çıkma kısıtlaması iptal edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunun için, Cumhurbaşkanı olarak, 15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım.

05.06.2020 12:34 | Son Güncelleme: 05.06.2020 12:37

Sokağa çıkma kısıtlaması iptal edildi

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunun için, Cumhurbaşkanı olarak, 15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım. Vatandaşlarımdan, MASKE-MESAFE-TEMİZLİK kurallarına bu süreçte de titizlikle riayet etmelerini önemle rica ediyorum."

Sokağa çıkma kısıtlaması iptal edildi

Kaynak: İHA

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