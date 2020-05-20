Sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde Körfezlileri Hacivat ve Karagöz eğlendirdi
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Sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde Körfezlileri Hacivat ve Karagöz eğlendirdi

Ramazan ayının sembolü olan Hacivat ve Karagöz oyunu, Körfez Belediyesi'nin etkinlikleri kapsamında mobil araç ile sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde ilçe sakinlerine eğlenceli anlar yaşattı.

Sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde Körfezlileri Hacivat ve Karagöz eğlendirdi
20.05.2020 15:00 | Son Güncelleme: 20.05.2020 15:01

Ramazan ayının sembolü olan Hacivat ve Karagöz oyunu, Körfez Belediyesi'nin etkinlikleri kapsamında mobil araç ile sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde ilçe sakinlerine eğlenceli anlar yaşattı.

Körfez Belediyesi, korona virüs nedeni ile uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlara eğlenceli anlar yaşattı. Ramazan ayının sembol etkinliklerinden olan Hacivat ve Karagöz, Körfez Belediyesi'nin etkinlikleri kapsamında mobil araç ile sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde ilçe sakinleriyle buluştu. Kısıtlamanın olduğu 4 gün boyunca ilçenin her mahallesinde sokak sokak gezen ekipler, balkonlardan çocuklarla sohbet etti, onlara Türk bayrakları dağıttı. Balkonlardan Hacivat ile Karagöz'ü gören çocuklar neşeli anlar yaşarken, büyüklerde Türk bayrakları ile coşkuya ortak oldular. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Manşet

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