Sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde kentsel dönüşüm hızlandı, çalışmalar böyle görüntülendi
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Avcılar, Haber

Sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde kentsel dönüşüm hızlandı, çalışmalar böyle görüntülendi

Sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde kentsel dönüşüm hızlandı, çalışmalar böyle görüntülendi Korona virüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde Avcılar genelinde son depremle birlikte hasarlı olduğu ortaya çıkan binaların yıkımı hız kazandı.

24.04.2020 14:47 | Son Güncelleme: 24.04.2020 14:50
Sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde kentsel dönüşüm hızlandı, çalışmalar böyle görüntülendi

Sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde kentsel dönüşüm hızlandı, çalışmalar böyle görüntülendi

İSTANBUL - Korona virüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde Avcılar genelinde son depremle birlikte hasarlı olduğu ortaya çıkan binaların yıkımı hız kazandı. Yıkımı yapılan 50 yıllık bina havadan görüntülendi.

26 Eylül Günü Silivri açıklarında meydana gelen 5.8'lik depremin ardından Avcılar'da deprem gerçeği bir kez daha gözler önüne serilmişti. Korona Virüs salgını ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmaya başladı. Yaşanan kısıtlama günlerinde Avcılar'da kentsel dönüşüm çalışmaları da hızlandı. Trafiğe kapalı Marmara Caddesi girişinde bulunan 6 katlı 35 yıllık eski iş merkezi de kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmaya başlandı. Yıkımı yapılan bina havadan drone ile de görüntülendi. Yıkımların süreceği öğrenildi.

Sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde kentsel dönüşüm hızlandı, çalışmalar böyle görüntülendi

Kaynak: İHA

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