Sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi yayımlandı
İçişleri Bakanlığı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle 81 ilde hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik genelgeyi il valiliklerine gönderdi.
26.06.2020 14:12 | Son Güncelleme: 26.06.2020 15:28
İçişleri Bakanlığı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle 81 ilde hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik genelgeyi il valiliklerine gönderdi. Böylece cumartesi günü 09.30 ile 15.00 saatleri arasında, pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında kısıtlama uygulanacak.
(İHA)
Kaynak: İHA