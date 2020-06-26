Sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi yayımlandı İçişleri Bakanlığı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle 81 ilde hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik genelgeyi il valiliklerine gönderdi.

İçişleri Bakanlığı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle 81 ilde hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik genelgeyi il valiliklerine gönderdi. Böylece cumartesi günü 09.30 ile 15.00 saatleri arasında, pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında kısıtlama uygulanacak.

(İHA)

Kaynak: İHA