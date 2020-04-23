Sokağa çıkma kısıtlaması- Fırınlar ve belediye ekiplerinin çalışmaları
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Viranşehir genel görüntü Cadde ve sokakların sakin görüntüsü Fırınlardan ekmek üretim görüntüleri Belediye ekiplerinin dezenfekte çalışması Parklardaki çim kesim çalışmasından detay Sokakların sessizliğiŞANLIURFA (AA) Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yeni tip...
23.04.2020 15:27 | Son Güncelleme: 23.04.2020 15:30
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Viranşehir genel görüntü
Cadde ve sokakların sakin görüntüsü
Fırınlardan ekmek üretim görüntüleri
Belediye ekiplerinin dezenfekte çalışması
Parklardaki çim kesim çalışmasından detay
Sokakların sessizliği
ŞANLIURFA (AA) Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.
Kaynak: AA