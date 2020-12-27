Sokağa çıkma kısıtlaması en çok taksileri vurdu
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Sokağa çıkma kısıtlaması en çok taksileri vurdu

27.12.2020 11:22 | Son Güncelleme: 27.12.2020 11:27
Sokağa çıkma kısıtlaması en çok taksileri vurdu

Eskişehir'de taksiciler, korona virüs sebebiyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında gece boyu acil durumlarda müşterilerin hizmetine koşmak için bekliyor.

Eskişehir'de taksiciler, korona virüs sebebiyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında gece boyu acil durumlarda müşterilerin hizmetine koşmak için bekliyor.

Korona virüs sebebiyle uygulanan hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması en çok zarar gören esnaftan olan ticari taksileri de etkiledi. Hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında en çok geceleri müşteri bulmakta zorlanan taksiler, duraklarında gece boyu bekliyor.

"Gece için 20 arabadan 4 araba kalıyor"

İşlerindeki azalmadan dolayı maliyet düşürmek için farklı yöntemler deneyen taksi esnafı araç sayısını düşürüyor. Taksi şoförlüğü yaparak hayatına devam etme çabası veren 14 yıllık taksici Tevfik Çınar, "Eskişehir öğrenci şehri olduğu için şu anda boş. Bütün esnaf bundan zarar gördü. Şu anda biz de bir gün çalışıp bir gün çalışmıyoruz. Durağımızda 20 araba var. Fakat 10 araba bir gün 10 araba bir gün çalışıyor. O da iş olmadığından dolayı. Eskişehir büyük bir yer değil. Gittiğimiz yerler zaten hep kısa mesafe. Geceleri bizim durumumuz vahim. Gördüğünüz gibi bekliyoruz. Gece için 20 arabadan 4 araba kaldı durakta. Şu an gördüğünüz araba yarın çalışmayacak. Bizim durağımızda 20 araba var. Normalde bu 20 araba gece gündüz çalışıyordu. 20 araba için 40 şoföre ilave dinlendiricilerle birlikte yaklaşık 60-65 şoför iş yapıyordu bu durakta. Bu şoförlerin 3'te 2'si şu anda yok" dedi.

"Ekmeğimizi bulamıyoruz"

Araç sayılarındaki düşüşle şoförlerin işsiz kalmasından bahseden Çınar, "Biz hepimiz burada sigortalı çalışıyoruz. Mal sahipleri üzgün. Biz çalışanların durumu zaten kötü. Çalışan 60 kişiden şu an 20 kişi kaldı. Diğer 40 kişi ihtiyaç durumunda gelip gidiyor. Durum bundan ibaret. Çok etkilendik. Ekmeğimizin peşindeyiz ama olmuyor. Ekmeğimizi bulamıyoruz. Aldığımız yevmiye işe göre. Para kazanmayınca yevmiye de olmuyor. Normalde 100 lira yevmiye alıyorsak şu an yarıya düşmüş durumda. Biz buna kırık yevmiye diyoruz. Yani durum kötü" diyerek yaşadıkları sıkıntıları anlattı. - ESKİŞEHİR

Sokağa çıkma kısıtlaması en çok taksileri vurdu
Sokağa çıkma kısıtlaması en çok taksileri vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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