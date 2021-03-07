Sokağa çıkma kısıtlaması - Eminönü - Sultanahmet Meydanı
07.03.2021 13:20 | Son Güncelleme: 07.03.2021 13:27
İstanbul'da, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda saat 21.00'den itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak vatandaşların uyduğu görülürken, Sultanahmet Meydanı, Galata Köprüsü, İstiklal Caddesi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Taksim Meydanı ve çevresinde turist...
İstanbul'da, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda saat 21.00'den itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak vatandaşların uyduğu görülürken, Sultanahmet Meydanı, Galata Köprüsü, İstiklal Caddesi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Taksim Meydanı ve çevresinde turist gruplarının gezdiği gözlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tayyib Hoşbaş