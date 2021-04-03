Sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri devam ediyor
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Sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri devam ediyor

Eskişehir'de koronavirüs tedbirleri kapsamında tekrar uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlaması, denetimler eşliğinde devam ediyor.

Eskişehir'de koronavirüs tedbirleri kapsamında tekrar uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlaması, denetimler eşliğinde devam ediyor.

Pandemi sürecinde risk haritasına göre tedbirler alınan ülkemizde, son açıklanan verilerle birlikte 58 il çok yüksek riskli olarak belirlenmişti. Çok yüksek riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının tekrar getirilmesiyle birlikte 2 Nisan Cuma akşamı itibariyle kısıtlama başladı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerde vatandaşlar uyarıldı. Ekip araçlarından sesli anonslar eşliğinde yaya devriyeler, mazeretli şekilde dışarı çıkan vatandaşlara uyarılarda bulundu. Trafik ekipleri ise araçları durdurarak izin belgesi kontrolü yaptı. İzin belgesi olan ve temel ihtiyaç karşılamak için dışarıda olan vatandaşlar polis ekipleri tarafından uyarılırken, izin belgesi olmayan ve dışarıda olan vatandaşlara idari işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR

Sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri devam ediyor
Sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri devam ediyor
Sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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