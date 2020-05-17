Sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri aralıksız devam ediyor
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Sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri aralıksız devam ediyor

Sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri aralıksız devam ediyor 11 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarafından açıklanan dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması 15 kentte uygulanmaya başlandı.

Sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri aralıksız devam ediyor
17.05.2020 00:46 | Son Güncelleme: 17.05.2020 00:48

Sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri aralıksız devam ediyor

İSTANBUL - 11 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarafından açıklanan dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması 15 kentte uygulanmaya başlandı. Kısıtlamanın ilk gününde megakent İstanbul'un çeşitli noktalarında polis ekipleri dışarıda olan vatandaşların denetimini gerçekleştirdi.

D-100 Karayolunda denetimler 24 saat sürüyor

İstanbul'un ana halterlerinden birisi olan D-100 karayolunda kısıtlamanın başladığı andan itibaren oluşturulan denetim noktalarında ekipler sürücülerin ve yolcuların belgelerini kontrol ediyor. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar, gerekli belgelerle birlikte kimlik kartlarını polis ekiplerine gösterdikten sonra yollarına devam etti. Denetimde Trafik Polislerinin yanı sıra Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı personelle 'Gece Kartalları' olarak nitelendirilen Bekçilerde yer

Sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri aralıksız devam ediyor

Kaynak: İHA

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