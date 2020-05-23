Sokağa çıkma kısıtlaması denetimi Edirne'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, denetimler artırıldı.

Edirne'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, denetimler artırıldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli noktalarında denetim gerçekleştirdi.

Ekipler dışarıda olan sürücülere izin belgesi kontrolü yaptı. İzin dahilinde olan sürücülere ise belgelerini polis ekiplerine gösterdi.

Kentte sokağa çıkma kısıtlamasıyla cedde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kaynak: AA