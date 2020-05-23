Sokağa çıkma kısıtlaması denetimi
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Sokağa çıkma kısıtlaması denetimi

Edirne'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, denetimler artırıldı.

23.05.2020 19:39 | Son Güncelleme: 23.05.2020 19:43

Edirne'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, denetimler artırıldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli noktalarında denetim gerçekleştirdi.

Ekipler dışarıda olan sürücülere izin belgesi kontrolü yaptı. İzin dahilinde olan sürücülere ise belgelerini polis ekiplerine gösterdi.

Kentte sokağa çıkma kısıtlamasıyla cedde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Sokağa çıkma kısıtlaması denetimi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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