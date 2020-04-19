Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan Kayseri'de hayvanlar unutulmadı Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan iki günlük sokağı çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarının aç kalmaması için şehrin farklı noktalarına su, mama ve yem bıraktı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan iki günlük sokağı çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarının aç kalmaması için şehrin farklı noktalarına su, mama ve yem bıraktı. Belediye ekipleri, kentin çeşitli bölgelerinde özellikle de kırsal alanlardaki sahipsiz hayvanların beslenmesi için tonlarca mama ve yem dağıttı. Ekipler, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Kayseri Kalesi surlarının müdavimleri güvercinlere de yem takviyesinde bulundu. Yemleme çalışmasında görev yapan Fatih Gencel'in, Gesi mesire alanındaki bir köpeğe çeşmeden su içirmesi güzel görüntüler oluşturdu. Gencel, köpeğin çeşmenin musluğunu yaladığını görünce susadığını anlayıp eliyle su içirdiğini söyledi. Kaynak: AA