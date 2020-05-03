Sokağa çıkma kısıtlaması bu gece saat 24.00'te sona erecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sokağa çıkma kısıtlaması bu gece saat 24.00'te sona erecek

Sokağa çıkma kısıtlaması bu gece saat 24.00'te sona erecek
03.05.2020 21:17 | Son Güncelleme: 03.05.2020 21:17

İçişleri Bakanlığı, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında; 30 Nisan 2020 tarihinde saat 24.00 itibarıyla 31 ilde başlayan sokağa çıkma kısıtlaması bu gece saat 24.00'da sona ereceğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında; 30 Nisan 2020 tarihinde saat 24.00 itibarıyla 31 ilde başlayan sokağa çıkma kısıtlaması bu gece saat 24.00'da sona ereceğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında; 30 Nisan 2020 tarihinde saat 24.00 itibarıyla 31 ilde başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının bu gece saat 24.00'te sona ereceğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, "31 il için getirilen şehir giriş/çıkış kısıtlaması ve ülke genelinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımız ve 20 yaş altındaki çocuklarımız/ gençlerimizin sokağa çıkmalarına ilişkin kısıtlamalar (istisnalar hariç) ise aynı şekilde devam etmektedir.

31 ilimizdeki 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız daha önceki kısıtlama kararlarında olduğu gibi 'evlerinde kalarak' yüksek bir oranda uyum sağlamıştır. Ancak az sayıda da olsa bahse konu kısıtlama kararına uymayan vatandaşımız olmuştur. Karara uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem gerçekleştirilmiştir.

Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 30 Nisan Perşembe günü saat 24.00 ile 03 Mayıs Pazar günü saat 20.00 arasında karara uymayan toplam 27 bin 828 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır.

Ayrıca tüm ülke genelinde gerektiğinde korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında, il ve ilçelerde mülki idare amirleri başkanlığında umumi hıfzıssıhha kurullarınca yerleşim yerlerine ilişkin karantina kararları alınmakta ve bu kararlar titizlikle uygulanmaktadır.

Bugün saat 20.00 itibari ile 47 ilimizdeki; 1 ilçenin tamamında, 4 beldede, 61 mahallede, 61 köyde ve 6 mezra olmak üzere toplam 133 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır.

Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 121 bin 51'dir. Öte yandan 54 İldeki 247 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırılmıştır.

Korona virüsle mücadele kapsamında alınan tüm bu tedbirler sonuç vermeye başlamıştır, ancak bu sonuçlar asla rehavete neden olmamalıdır. Salgın tehlikesi henüz geçmiş değildir.

Salgın ile mücadelede vatandaşlarımızdan ricamız;

-Toplu taşıma araçları ile seyahatlerde,

-Pazar yeri, market/süpermarket ve fırınlardan yapacakları alışverişlerinde,

-Fabrikalar, iş yerleri ile kamu kurum ve kuruluşları gibi toplu olarak bulunulan iş yerlerinde,

-Havaların sıcak olması nedeniyle park, bahçe, cadde, sokak, meydan gibi dış mekanlarda,

Sosyal mesafeyi ve sosyal izolasyonu sağlamaları, ayrıca belirtilen alanlarda maske takma zorunluluğuna uymaya devam etmeleridir.

Ülke genelinde emniyet ve jandarma birimlerince pazar yerleri, marketler/süpermarketler vb iş yerleri ile vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu meydan, cadde ve sokaklarda bu konudaki denetimlerimiz önümüzdeki hafta içi de yoğun bir şekilde devam edecektir.

Vatandaşlarımıza tüm bu süreçte, göstermiş oldukları dayanışma, sabır ve fedakarlıktan dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz.

Sağlıklı günlerde yeniden buluşmak için vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız devam etmektedir. Covid-19 salgınını hep birlikte yeneceğiz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ambulans helikopterin tarlasına inmesine izin vermeyen kadına 3180 lira para cezası kesildi Haber
Ambulans helikopterin tarlasına inmesine izin vermeyen kadına 3180 lira para cezası kesildi
Ömer Döngeloğlu'nun eşinin de vefat ettiği iddiaları yalanlandı Haber
Ömer Döngeloğlu'nun eşinin de vefat ettiği iddiaları yalanlandı
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum Haber
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum
Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz Haber
Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz
Atatürk Havalimanı'ndan 17/35 pistlerinin devre dışı bırakıldığı resmen ilan edildi Haber
Atatürk Havalimanı'ndan 17/35 pistlerinin devre dışı bırakıldığı resmen ilan edildi
Samsun'da akşam ezanı 1 saat erken okundu Haber
Samsun'da akşam ezanı 1 saat erken okundu
Son Dakika: 3 günlük sokağa çıkma yasağında 27 bin 828 kişiye ceza kesildi
Son Dakika: 3 günlük sokağa çıkma yasağında 27 bin 828 kişiye ceza kesildi
Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım
Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım
Koronavirüs salgını nasıl bitecek? Enfeksiyon uzmanı iki yolu işaret etti
Koronavirüs salgını nasıl bitecek? Enfeksiyon uzmanı iki yolu işaret etti
Koronavirüsten vefat eden Ömer Döngeloğlu aynı gün toprağa verildi
Koronavirüsten vefat eden Ömer Döngeloğlu aynı gün toprağa verildi
Polisin yasak denetiminden dram çıktı: 75 yaşındaki Fatma Nine yakınları tarafından sokağa atıldı
Polisin yasak denetiminden dram çıktı: 75 yaşındaki Fatma Nine yakınları tarafından sokağa atıldı
ABD'de koronavirüs sebebiyle son 24 saatte bin 711 kişi daha hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs sebebiyle son 24 saatte bin 711 kişi daha hayatını kaybetti
Batman'da bir evi böcekler istila etti
Batman'da bir evi böcekler istila etti
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Koronanın Wuhan'daki laboratuvarda yapıldığına dair kanıtlar var
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Koronanın Wuhan'daki laboratuvarda yapıldığına dair kanıtlar var
Son Dakika: Türkiye'de 3 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 61 artarak 3 bin 397'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 3 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 61 artarak 3 bin 397'ye yükseldi
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 489 kişi öldü
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 489 kişi öldü
Son Dakika: Bitlis'te PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 jandarmamız şehit oldu, 4 jandarmamız yaralandı
Son Dakika: Bitlis'te PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 jandarmamız şehit oldu, 4 jandarmamız yaralandı
16 yaşındaki çocukların güvercin tartışması kanlı bitti: 1 ölü
16 yaşındaki çocukların güvercin tartışması kanlı bitti: 1 ölü
Merkez Bankası, hakim ortak olduğu Bankalararası Kart Merkezi'ne ilave sorumluluklar verecek
Merkez Bankası, hakim ortak olduğu Bankalararası Kart Merkezi'ne ilave sorumluluklar verecek
Wesley Sneijder'in jübile maçı koronavirüs önlemleri nedeniyle ertelendi
Wesley Sneijder'in jübile maçı koronavirüs önlemleri nedeniyle ertelendi
ABD'de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten 1811 kişi vefat etti
ABD'de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten 1811 kişi vefat etti
Çanakkale'nin turizm cenneti Bozcaada'da koronavirüs görülmedi
Çanakkale'nin turizm cenneti Bozcaada'da koronavirüs görülmedi
Prof. Dr. Ahmet Ercan, Girit'te peş peşe meydana gelen depremler sonrasında 5 ilimizi uyardı
Prof. Dr. Ahmet Ercan, Girit'te peş peşe meydana gelen depremler sonrasında 5 ilimizi uyardı
Sokağa çıkma yasağında motosikletle gezen 2 kişi, kendilerini durduran polislere saldırdı
Sokağa çıkma yasağında motosikletle gezen 2 kişi, kendilerini durduran polislere saldırdı
İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor
İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor
NHL ekiplerinden Los Angeles Kings, Paris Hilton'u kadrosuna katmak istiyor
NHL ekiplerinden Los Angeles Kings, Paris Hilton'u kadrosuna katmak istiyor
Karantinadaki kadın mühendis, yurt çalışanlarına teşekkür için 30 tepsi baklava ısmarladı
Karantinadaki kadın mühendis, yurt çalışanlarına teşekkür için 30 tepsi baklava ısmarladı
Gaziantep'te 2 milyon lira ödenerek 200 bakkaldaki veresiye defterleri alındı
Gaziantep'te 2 milyon lira ödenerek 200 bakkaldaki veresiye defterleri alındı
Süper Piyango'nun 25 Nisan çekilişinde son hane küresinden 2 top düştü, çekiliş iptal edilmedi
Süper Piyango'nun 25 Nisan çekilişinde son hane küresinden 2 top düştü, çekiliş iptal edilmedi
İspanyol dermatologlar, koronavirüsle bağlantılı görünen 5 farklı deri sorunu tespit etti
İspanyol dermatologlar, koronavirüsle bağlantılı görünen 5 farklı deri sorunu tespit etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Donald Trump Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz Ajda Pekkan Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ersun Yanal Fatih Terim Bülent Uygun Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kadın Samsun Antalya Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Sokağa çıkma kısıtlaması bu gece saat 24.00'te sona erecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.5.2020 21:28:35. #1.14#
title