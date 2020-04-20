Sokağa çıkma kısıtlaması bitti, denetimler bitmedi İçişleri Bakanlığınca, korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanmaya başlanılan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

İçişleri Bakanlığınca, korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanmaya başlanılan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Kısıtlamanın bitmesiyle trafiğe çıkan çok sayıda araç, polis ekiplerince denetimlere tabii tutuldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından, korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, İzmir'in de aralarında bulunduğu 31 ilde uygulanmaya konulan 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. İzmir'de yaşayan vatandaşların büyük çoğunluğu kısıtlamaya uyarken, uygulamanın sona ermesiyle birlikte bazı vatandaşlar aracıyla birlikte sokağa çıkış yaptı. Vatandaşların sokağa çıkış yapmasıyla birlikte İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Liman Caddesi üzerinde bulunan Alsancak Garı önünde mevcut denetimlerini sıklaştırdı. Durdurulan araç sürücülerine maske takmaları yönünde uyarılarda bulunan ekiplerin, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşlara yönelik titiz denetimleri ise dikkat çekti.

Ayrıca polis ekiplerinin denetimleri esnasında uygulamaya takılan müzisyen İzzet Yıldızhan, aracında yalnız olmasına rağmen maske taktığını ifade ettikten sonra, ekiplere çalışmalarında başarılar dileyerek yoluna devam etti. - İZMİR

Kaynak: İHA