Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, Mardin'de yollar sessiz kaldı
01.12.2020 22:54 | Son Güncelleme: 01.12.2020 22:58
Mardin'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte yollar sessizliğe büründü.
Mardin'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte yollar sessizliğe büründü.
Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında başlatılan hafta içi saat 21.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Mardin'in Artuklu ilçesinde vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması ile evlerine çekildi. Kısıtlamanın ilk saatlerinden itibaren kent sessizliğe büründü. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı