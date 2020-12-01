Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, Mardin'de yollar sessiz kaldı

Mardin'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte yollar sessizliğe büründü.

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında başlatılan hafta içi saat 21.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Mardin'in Artuklu ilçesinde vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması ile evlerine çekildi. Kısıtlamanın ilk saatlerinden itibaren kent sessizliğe büründü. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı