Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, İstiklal Caddesi sessizliğe büründü
Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
30.05.2020 08:57 | Son Güncelleme: 30.05.2020 09:00
Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamasının başlamasıyla birlikte İstiklal Caddesi'nin sessizliğe büründüğü görüldü.
Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul'un da aralarında bulunduğu 15 ilde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Kısıtlama saat 24.00 itibari ile başladı. Kısıtlamasının başlamasıyla birlikte İstiklal Caddesi'nin sessizliğe büründüğü görüldü.
(Medeni Topaloğlu - Erdal Can İçelli/İHA)
Kaynak: İHA