Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, İstiklal Caddesi sessizliğe büründü
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Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, İstiklal Caddesi sessizliğe büründü

Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, İstiklal Caddesi sessizliğe büründü Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

30.05.2020 00:35 | Son Güncelleme: 30.05.2020 00:40

Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, İstiklal Caddesi sessizliğe büründü

İSTANBUL - Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamasının başlamasıyla birlikte İstiklal Caddesi'nin sessizliğe büründüğü görüldü.

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul'un da aralarında bulunduğu 15 ilde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Kısıtlama bugün saat 24.00 itibari ile başladı. Kısıtlamasının başlamasıyla birlikte İstiklal Caddesi'nin sessizliğe büründüğü görüldü.

Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, İstiklal Caddesi sessizliğe büründü

Kaynak: İHA

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