Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir Kısıtlama öncesi market, manav gibi gıda maddelerinin satışının yapıldığı iş yerlerinde hareketlilik yaşanan Nevşehir'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizlik hakim oldu.

Nevşehir

Kısıtlama öncesi market, manav gibi gıda maddelerinin satışının yapıldığı iş yerlerinde hareketlilik yaşanan Nevşehir'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizlik hakim oldu.

Nevşehir'de kentin en işlek adreslerinden Atatürk, Lale ve Milli İrade caddeleri ile alışveriş merkezlerinin bulunduğu kent merkezi kısıtlamanın başladığı saat 21.00 itibarıyla sessizliğe büründü.

Polis ve zabıta ekipleri ile mahalle bekçileri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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