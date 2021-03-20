Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "yüksek ve çok yüksek risk" kategorisinde bulunan Kocaeli'de sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "yüksek ve çok yüksek risk" kategorisinde bulunan Kocaeli'de sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizlik hakim oldu.

Kocaeli'de vatandaşların evlerine çekilmesiyle kentin işlek bölgelerinden Yürüyüş Yolu, İstiklal ve Fethiye caddelerinde sessizliğe büründü.

Kentin farklı bölgelerinde denetimler yapan polis ve jandarma ekipleri, tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız