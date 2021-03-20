Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

20.03.2021 22:01 | Son Güncelleme: 20.03.2021 22:06

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "yüksek ve çok yüksek risk" kategorisinde bulunan Kocaeli'de sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "yüksek ve çok yüksek risk" kategorisinde bulunan Kocaeli'de sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizlik hakim oldu.

Kocaeli'de vatandaşların evlerine çekilmesiyle kentin işlek bölgelerinden Yürüyüş Yolu, İstiklal ve Fethiye caddelerinde sessizliğe büründü.

Kentin farklı bölgelerinde denetimler yapan polis ve jandarma ekipleri, tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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