Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki yoğun trafikten görüntüler İSTANBUL - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "Yüksek ve Çok Yüksek Risk" kategorisinde bulunan illerde Cumartesi 21.00'den, Pazartesi 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.