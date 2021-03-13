Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

13.03.2021 21:36 | Son Güncelleme: 13.03.2021 21:41

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki yoğun trafikten görüntüler İSTANBUL - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "Yüksek ve Çok Yüksek Risk" kategorisinde bulunan illerde Cumartesi 21.00'den, Pazartesi 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki yoğun trafikten görüntüler İSTANBUL - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "Yüksek ve Çok Yüksek Risk" kategorisinde bulunan illerde Cumartesi 21.00'den, Pazartesi 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Emre Günaydın

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