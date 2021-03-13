Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
13.03.2021 21:36 | Son Güncelleme: 13.03.2021 21:41
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki yoğun trafikten görüntüler İSTANBUL - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "Yüksek ve Çok Yüksek Risk" kategorisinde bulunan illerde Cumartesi 21.00'den, Pazartesi 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki yoğun trafikten görüntüler İSTANBUL - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "Yüksek ve Çok Yüksek Risk" kategorisinde bulunan illerde Cumartesi 21.00'den, Pazartesi 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Emre Günaydın