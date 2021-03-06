Son dakika haber | Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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Son dakika haber | Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

06.03.2021 22:43 | Son Güncelleme: 06.03.2021 22:53

Gelen son dakika haberine göre Cumhuriyet Meydanı çevresinde kısıtlamaların başlamasının ardından oluşan sessizlik Polislerin kısıtlamanın başladığı anlarda denetim yapması Boşalan cadde ve sokaklar KİLİS - Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında saat 21.00'de başlayan ve 8 Mart Pazartesi 05.

Cumhuriyet Meydanı çevresinde kısıtlamaların başlamasının ardından oluşan sessizlik

Polislerin kısıtlamanın başladığı anlarda denetim yapması

Boşalan cadde ve sokaklar KİLİS - Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında saat 21.00'de başlayan ve 8 Mart Pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kilis'te de meydanlar ve caddelerde sakinlik hakim oldu.

Son dakika haber | Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Son dakika haber | Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Son dakika haber | Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Son dakika haber | Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

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