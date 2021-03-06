Son dakika haber | Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Gelen son dakika haberine göre Cumhuriyet Meydanı çevresinde kısıtlamaların başlamasının ardından oluşan sessizlik Polislerin kısıtlamanın başladığı anlarda denetim yapması Boşalan cadde ve sokaklar KİLİS - Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında saat 21.00'de başlayan ve 8 Mart Pazartesi 05.
Cumhuriyet Meydanı çevresinde kısıtlamaların başlamasının ardından oluşan sessizlik
Polislerin kısıtlamanın başladığı anlarda denetim yapması
Boşalan cadde ve sokaklar KİLİS - Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında saat 21.00'de başlayan ve 8 Mart Pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kilis'te de meydanlar ve caddelerde sakinlik hakim oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal