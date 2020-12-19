Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda saat 21.00'den itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına İstanbul'da genel olarak uyulduğu gözlendi. Yeni tip koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında Pazartesi saat 05.00'e kadar devam edecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi civarında sakin bir gece yaşanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemaleddin Turan