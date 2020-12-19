Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

19.12.2020 07:11 | Son Güncelleme: 19.12.2020 07:15

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda saat 21.00'den itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına İstanbul'da genel olarak uyulduğu gözlendi.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda saat 21.00'den itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına İstanbul'da genel olarak uyulduğu gözlendi. Yeni tip koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında Pazartesi saat 05.00'e kadar devam edecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi civarında sakin bir gece yaşanıyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemaleddin Turan

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