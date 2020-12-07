Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

07.12.2020 21:41 | Son Güncelleme: 07.12.2020 21:55

- Sokağa çıkma kısıtlaması başladı Polis megafonlarla İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanında uyarılarda bulundu Korona virüsle mücadele kapsamında saat 21.00'den 05.00'e kadar geçerli olacak olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

- Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Polis megafonlarla İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanında uyarılarda bulundu

İSTANBUL - Korona virüsle mücadele kapsamında saat 21.00'den 05.00'e kadar geçerli olacak olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın başladığı ilk dakikalarda Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde ekipler vatandaşları evlerine gitmeleri yönünde megafonlarla uyarılarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamayla, korona virüsle mücadele için hafta içi 21.00 ile 05.00 arasında, hafta sonu ise Cuma akşamı 21.00'den Pazartesi sabahı 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurmuştu. Saat 05.00'e kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması 21.00 itibariyle başladı. İstanbul'da kısıtlamanın ilk dakikalarında sokak ve caddeler yavaş yavaş boşalmaya başladı. İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanında polis ekipleri megafonlarla vatandaşları evlerine gitmeleri yönünde uyarılarda bulunurken, turistler ise otellerine gönderildi. Öte yandan İstanbul'da bazı noktalarda trafik olduğu gözlenirken, mega kentin trafiği yavaş yavaş rahatlamaya başladı. İBB verilerine göre trafik yüzde 24 seviyelerine geriledi.

Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT HOROZ

İlgili Haberler

Hafta sonu tüm Türkiye'de uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Hafta sonu tüm Türkiye'de uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı (1)
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı (1)

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mevlüt Çavuşoğlu Ali Mahir Başarır Adil Karaismailoğlu
Magazin Ruhi Sarı Ivana Sert Tamer Karadağlı İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Okan Buruk Gökhan Gönül Yılmaz Vural Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kız Çocuk Adana Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sokağa çıkma kısıtlaması başladı - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 21:55:15. #1.15#
title