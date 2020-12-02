Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

02.12.2020 21:12 | Son Güncelleme: 02.12.2020 21:12
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Korona virüse karşı alınan önlemler çerçevesinde akşam saat 21.00'den saat 05.00'e kadar geçerli olacak olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Korona virüse karşı alınan önlemler çerçevesinde akşam saat 21.00'den saat 05.00'e kadar geçerli olacak olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla polisler İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda vatandaşlara uyarılarda bulunurken, mega kentte trafik yüzde 6 seviyesine geriledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yeni tip korona virüs salgınını önleme amacıyla alınan yeni kararları açıklamıştı. Alınan kararlar çerçevesinde hafta içi saat 21.00 ile saat 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurmuştu. Sabah saat 05.00'e kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlama bugün akşam saat 21.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başladığı ilk dakikalardan itibaren mega kentin sokak ve caddeleri yavaş yavaş boşalmaya başladı. İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı dakikadan itibarin polis ekipleri megafonlarla vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Öte yandan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre trafik yüzde 6 seviyelerine kadar düştü. - İSTANBUL

Bunlar da ilginizi çekebilir

Tedbirlere rağmen korona verilerinde vahim artış! Vaka ve vefatlar yine rekor kırdı
Tedbirlere rağmen korona verilerinde vahim artış! Vaka ve vefatlar yine rekor kırdı
Koronavirüs vakaları rekor kırarken ABD'den ezber bozan karantina kararı
Koronavirüs vakaları rekor kırarken ABD'den ezber bozan karantina kararı
Rusya'ya ABD kuşatması! Dünyanın en büyüğü harekete geçiriliyor
Rusya'ya ABD kuşatması! Dünyanın en büyüğü harekete geçiriliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Fahrettin Koca Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş
Magazin Bülent Ersoy Emel Müftüoğlu Gonca Vuslateri Diego Armando Maradona
Spor Falcao Erol Bulut Ersun Yanal Yılmaz Vural Gökhan Gönül
Tüm Haberler Rusya Terör Pfizer İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.12.2020 21:16:45. #1.15#
title