Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

29.11.2020 20:27 | Son Güncelleme: 29.11.2020 20:44

Sokağa çıkma kısıtlaması başladı 20.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması yarın sabah saat 05.00'da sona erecek Korona virüse karşı alınan önlemler çerçevesinde akşam saat 20.00'den saat 05.00'e kadar geçerli olacak olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

20.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması yarın sabah saat 05.00'da sona erecek

İSTANBUL - Korona virüse karşı alınan önlemler çerçevesinde akşam saat 20.00'den saat 05.00'e kadar geçerli olacak olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. İstiklal Caddesinde polis ekipleri megafonlarla vatandaşlara uyarılarda bulunurken, trafik yoğunluğu yüzde 1 seviyesine düştü.

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İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan hafta sonu kısıtlaması dün olduğu gibi bu günde saat 20.00 itibariyle başladı. Pazartesi sabah saat 05.00'a kadar devam edecek olan kısıtlamanın başlamasıyla birlikte sokak ve caddeler yavaş yavaş boşalmaya başladı. İstiklal Caddesinde ve Taksim Meydanında sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı dakikadan itibarin polis ekipleri megafonlarla vatandaşlara uyarılarda bulundu. Bazı vatandaşlara ise kısıtlamanın başladığı ilk dakikalarda maske kuralından dolayı cezai işlem uygulandığı görüldü. Öte yandan İstanbul'da yasağın başladığı ilk dakikalarda trafik yüzde 1 seviyelerine düştü.

Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELİM BAYRAKTAR

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