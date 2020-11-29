Son dakika haberi! Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Son dakika haberine göre Ertan KILIÇ-Gamze ŞİMŞEK-Murat KORKMAZ-Vedat BAYRAKTAR-Buğra AKAY/İSTANBUL DHA Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Ertan KILIÇ-Gamze ŞİMŞEK-Murat KORKMAZ-Vedat BAYRAKTAR-Buğra AKAY/İSTANBUL DHA

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlama sabah 05.00'te sona erecek. Polis ekipleri birçok noktada denetim yaparak izin belgesi olmayanlara cezai işlem uyguladı.

Koronavirüs vakalarında yaşanan artışın ardından alınan tedbirler kapsamında saat 20.00 itibarıyla sokağa çıkma kısıtlaması başladı. 9 saatlik kısıtlama sabah 05.00'te sona erecek. İstanbul'un en kalabalık noktalarının başında gelen İstiklal Caddesi'nde polis ekipleri anonslarla kısıtlamanın başladığını duyurdu. Saat 20.00 itibariyle İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda bulunan vatandaşların büyük bölümünün evlerine gittiği görülürken, İstiklal Caddesi'nde kısıtlamadan muaf tutulan turistlerin sokakta olduğu görüldü.

İZİN BELGESİ OLMAYANLARA CEZAİ İŞLEM UYGULANDIKısıtlamanın başlamasının ardından polis ekipleri birçok noktada denetim yaptı. Yapılan denetimlerde durdurulan araçlarda bulunanların izin belgeleri kontrol edilirken, izin belgesi olmayanlara cezai işlem uygulandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının hemen öncesi Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin de etkisiyle İstanbul'da, trafik yoğunluğu yüzde 1'e kadar düştü. D 100 Karayolu'nda trafik azalırken, metrobüs duraklarında az sayıda kişi görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı