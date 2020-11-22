Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

22.11.2020 22:16 | Son Güncelleme: 22.11.2020 22:21

Cumhuriyet Caddesi ve Tarihi Saat kulesi çevresinden görüntüler Ekiplerin sokak denetiminden görüntüler Bayburt Bayburt'ta uygulama kapsamında kentin en işlek noktalarından ve insan yoğunluğunun fazla olduğu Cumhuriyet Caddesi ile Tarihi Saat Kulesi çevresinde sessizlik hakim oldu.

Cumhuriyet Caddesi ve Tarihi Saat kulesi çevresinden görüntüler

Ekiplerin sokak denetiminden görüntüler Bayburt Bayburt'ta uygulama kapsamında kentin en işlek noktalarından ve insan yoğunluğunun fazla olduğu Cumhuriyet Caddesi ile Tarihi Saat Kulesi çevresinde sessizlik hakim oldu. Kısıtlamanın başlamasıyla vatandaşlar evlerine çekilirken, kontrollere başlayan ekipler, iş yeri sahipleri, sürücüler ve vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı. Kentin belli noktalarında uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamı dışındaki kişileri dışarıda bulunmamaları konusunda bilgilendiriyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci

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