Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Cumhuriyet Caddesi ve Tarihi Saat kulesi çevresinden görüntüler Ekiplerin sokak denetiminden görüntüler Bayburt Bayburt'ta uygulama kapsamında kentin en işlek noktalarından ve insan yoğunluğunun fazla olduğu Cumhuriyet Caddesi ile Tarihi Saat Kulesi çevresinde sessizlik hakim oldu.