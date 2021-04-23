Sokağa çıkma kısıtlaması ailelerin evlat nöbetini kısıtlamadı...Eylemlerine kaldıkları otelde devam ettiler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sokağa çıkma kısıtlaması ailelerin evlat nöbetini kısıtlamadı...Eylemlerine kaldıkları otelde devam ettiler

İhlas Haber Ajansı / SEDAT IRMAK - Haberler | 3. Sayfa

Sokağa çıkma kısıtlaması ailelerin evlat nöbetini kısıtlamadı.

Sokağa çıkma kısıtlaması ailelerin evlat nöbetini kısıtlamadı...Eylemlerine kaldıkları otelde devam ettiler

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan aileler, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile nöbetlerine kaldıkları otelde devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında nöbetlerini kaldıkları otelin toplantı salonunda sürdürüyor. Van Gürpınar'dan Diyarbakır'a gelen kısıtlama nedeniyle çadıra gidemeyen Yusuf Erdinç, İstanbul'da 2015 yılında hukuk bölümü öğrencisiyken kandırılarak dağa götürülen oğlu Mikail Erdinç için evlat nöbetine devam ediyor.

"Oğlumu alamdan bunların tepesinden inmeyeceğim"

Oğlunun dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan baba Yusuf Erdinç, "20 aya yakındır biz buradayız, çocuklarımız için buraya geldik. Oğlum Mikail Erdinç, İstanbul Marmara Üniversitesinde hukuk fakültesini okuyordu, avukat olacaktı. 2015 yılında oğlumu aldılar götürdüler. Kim götürdü diyecek olursanız, HDP'liler götürdü ve HDP'den başka kimse bu işi yapamaz. Benim buraya gelişimin amacı oğlumu almaktır ve oğlumu alamdan eylemimin sonlandırmayacağım, bunların tepesinden inmeyeceğim. Oğlum sen okumuş adamsın, oralara baksana ve çevrene baksana eğer HDP'nin milletvekilleri orada var ise sen de orada kal. Onlar çocuklarını Avrupa'ya gönderiyor adam olmaya ve yeni dil öğretmeye çalıştırıyor ama seni de dağa çıkarmışlar askerlerimize ve polislerimize karşı düşman etmişler. Oğlum onlar seni korkutuyorlar, bırak gel senin yerin değil orası senin yerin Türkiye Cumhuriyetidir, gel pişman olmayacaksın" dedi.

Sokağa çıkma kısıtlaması ailelerin evlat nöbetini kısıtlamadı...Eylemlerine kaldıkları otelde devam ettiler
Sokağa çıkma kısıtlaması ailelerin evlat nöbetini kısıtlamadı...Eylemlerine kaldıkları otelde devam ettiler
Sokağa çıkma kısıtlaması ailelerin evlat nöbetini kısıtlamadı...Eylemlerine kaldıkları otelde devam ettiler
Sokağa çıkma kısıtlaması ailelerin evlat nöbetini kısıtlamadı...Eylemlerine kaldıkları otelde devam ettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEDAT IRMAK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Merve Dizdar
Spor Muslera Cenk Tosun Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sokağa çıkma kısıtlaması ailelerin evlat nöbetini kısıtlamadı...Eylemlerine kaldıkları otelde devam ettiler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 22:29:33. #1.16#

title