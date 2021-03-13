Sokağa çıkma kısıtlaması
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Sokağa çıkma kısıtlaması

13.03.2021 22:19 | Son Güncelleme: 13.03.2021 22:23

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında saat 21.00'de başlayan ve 15 Mart Pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Karaman'da cadde ve sokaklarda sakinlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında saat 21.00'de başlayan ve 15 Mart Pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Karaman'da cadde ve sokaklarda sakinlik hakim oldu.

Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

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