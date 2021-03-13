Sokağa çıkma kısıtlaması
13.03.2021 22:19 | Son Güncelleme: 13.03.2021 22:23
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında saat 21.00'de başlayan ve 15 Mart Pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Karaman'da cadde ve sokaklarda sakinlik hakim oldu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında saat 21.00'de başlayan ve 15 Mart Pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Karaman'da cadde ve sokaklarda sakinlik hakim oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal