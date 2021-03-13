Sokağa çıkma kısıtlaması

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında saat 21.00'de başlayan ve 15 Mart Pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Karaman'da cadde ve sokaklarda sakinlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında saat 21.00'de başlayan ve 15 Mart Pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Karaman'da cadde ve sokaklarda sakinlik hakim oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal