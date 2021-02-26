Doğu Marmara ve Batı Karadeniz, sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz, sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

26.02.2021 22:05 | Son Güncelleme: 26.02.2021 22:18

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de bulunan 7 ilde sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de bulunan 7 ilde sessizlik hakim oldu.

Sakarya'da normal zamanda kentin en işlek adreslerinden Çark Caddesi, Tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanları ile Donatım Park ve Millet Bahçesi sessizliğe büründü. Polis, jandarma ve zabıta ekipleri ile mahalle bekçileri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Kocaeli

Saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Kocaeli'de trafik yoğunluğu yaşandı. D-100 ve D-130 karayolunda trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Vatandaşların evlerine çekilmesiyle kentin işlek bölgelerinden Yürüyüş Yolu ve Fethiye Caddesi sessizliğe büründü. Kentin farklı bölgelerinde denetimlere başlayan polis ekipleri, tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Zonguldak

Zonguldak'ta diğer zamanlarda yoğunluk yaşanan Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddeleri ile kentin simgesi Madenci Anıtı önünde sessizlik hakim oldu. Kısıtlamanın başlamasıyla vatandaşlar evlerine çekilirken polis ekipleri de bariyerlerle Gazipaşa Caddesi'ni kapattı.

Bolu

Kısıtlamanın başlamasının ardından kentin en işlek merkezlerinden Kent ve Demokrasi Meydanı ile İzzet Baysal Caddesi ve çevresi boş kaldı. Polis ekipleri ve mahalle bekçileri, kentin çeşitli noktalarında denetim yaptı. Ekipler, sokaktaki kişilerle sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.

Türk Kızılay Bolu Şubesi ekipleri, polis ve jandarma kontrol noktalarını ziyaret ederek görev başındakilere çorba ve çay ikramında bulundu. Belediye temizlik işçileri de boş kalan cadde ve sokakları temizledi.

Düzce

Düzce'de sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kent merkezinin en işlek noktalarında sessizlik hakim oldu. Normal zamanlarda vatandaşların en yoğun olduğu noktalardan Anıtpark ve Cedidiye meydanları ile İstanbul ve Gaziantep Caddeleri boş kaldı. Polis ve bekçi ekipleri güzergahlarda denetim yaparak vatandaşların dışarıda olmasına izin vermedi.

Karabük

Karabük ve ilçelerindeki işlek cadde ve meydanlar da sessizliğe büründü. İl merkezinde bulunan ve günün her saati yoğun olan Fevzi Fırat, Kemal Güneş, Albay Karaoğlanoğlu caddeleri ve Kent Meydanı boş kaldı.

UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesinin Arnavut kaldırımlı sokaklarında da kısıtlamayla sessizlik hakim oldu.

Kent giriş ve çıkışları ile bazı kavşaklarda oluşturdukları noktalarda kontrollerini sürdüren polis, jandarma ve bekçiler, kimlik ve izin belgesi kontrolü yapıyor.

Bartın

Bartın'da normal zamanlarda kentin en yoğun yerlerinden olan Hükümet Caddesi, Yukarı Çarşı ve Kemer Meydanı saat 21.00 itibarıyla boşaldı. Araç trafiğinin yoğun olduğu Bülent Ecevit Bulvarı, Davut Fırıncıoğlu ve İskele Caddesi de sessizliğe büründü.

Polis, kent merkezinde denetimlerini yoğunlaştırdı, kavşaklarda kontrol noktası oluşturan trafik ekipleri de izin belgesi kontrolü yaptı.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz, sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz, sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz, sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz, sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

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