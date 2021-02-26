Sokağa çıkma kısıtlaması
26.02.2021 21:57 | Son Güncelleme: 26.02.2021 22:01
Aksaray'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, saat 21.00'de başlayan ve 22 Şubat Pazartesi günü 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.
Aksaray'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, saat 21.00'de başlayan ve 22 Şubat Pazartesi günü 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut