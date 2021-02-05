Sokağa çıkma kısıtlaması

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Aksaray'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, saat 21.00'de başlayan ve 8 Şubat Pazartesi günü 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Aksaray'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, saat 21.00'de başlayan ve 8 Şubat Pazartesi günü 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Aksaray'da görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte yaya ve araç trafiği azaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oğuzhan Demiray