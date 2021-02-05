Sokağa çıkma kısıtlaması
05.02.2021 22:02 | Son Güncelleme: 05.02.2021 22:06
Aksaray'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, saat 21.00'de başlayan ve 8 Şubat Pazartesi günü 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.
Aksaray'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, saat 21.00'de başlayan ve 8 Şubat Pazartesi günü 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Aksaray'da görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte yaya ve araç trafiği azaldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Oğuzhan Demiray