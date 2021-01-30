Sokağa çıkma kısıtlaması

Kovid-19 tedbirleri Sokağa çıkma kısıtlaması Antalya'daki boş cadde ve sokaklardan görüntü ANTALYA - Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik ülke genelinde olduğu gibi sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.