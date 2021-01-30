Sokağa çıkma kısıtlaması
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Sokağa çıkma kısıtlaması

30.01.2021 11:01 | Son Güncelleme: 30.01.2021 11:06

Kovid-19 tedbirleri Sokağa çıkma kısıtlaması Antalya'daki boş cadde ve sokaklardan görüntü ANTALYA - Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik ülke genelinde olduğu gibi sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Kovid-19 tedbirleri

Sokağa çıkma kısıtlaması

Antalya'daki boş cadde ve sokaklardan görüntü ANTALYA - Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik ülke genelinde olduğu gibi sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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