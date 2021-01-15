Sokağa çıkma kısıtlaması
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Sokağa çıkma kısıtlaması

15.01.2021 23:39 | Son Güncelleme: 15.01.2021 23:43

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda saat 21.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Sivas'ta cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda saat 21.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Sivas'ta cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri, kentte etkili olan kar yağışına rağmen uygulama noktalarında kısıtlama denetimlerini sürdürdü.

Kısıtlamadan muaf olan paket servis çalışanları ise kar yağışı altında siparişlerini yetiştirmeye çalıştı.

Kısıtlamanın ilk dakikalarında sessizliğe bürünen tarihi Kent Meydanı'nda da kar yağışıyla birlikte güzel görüntüler ortaya çıktı.

Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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