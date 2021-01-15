Sokağa çıkma kısıtlaması
İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda saat 21.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Sivas'ta cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.
İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda saat 21.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Sivas'ta cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.
Polis ekipleri, kentte etkili olan kar yağışına rağmen uygulama noktalarında kısıtlama denetimlerini sürdürdü.
Kısıtlamadan muaf olan paket servis çalışanları ise kar yağışı altında siparişlerini yetiştirmeye çalıştı.
Kısıtlamanın ilk dakikalarında sessizliğe bürünen tarihi Kent Meydanı'nda da kar yağışıyla birlikte güzel görüntüler ortaya çıktı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde