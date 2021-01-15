Sokağa çıkma kısıtlaması

Kent merkezindeki Saat Kulesi Cadde ve sokaklarda hakim olan sakinlik Belediye ekiplerinin kar temizlemeleri Sokağa çıkma kısıtlaması Yeni tip koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 18 Ocak Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.