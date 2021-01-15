Sokağa çıkma kısıtlaması
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Sokağa çıkma kısıtlaması

15.01.2021 21:37 | Son Güncelleme: 15.01.2021 21:41

Kent merkezindeki Saat Kulesi Cadde ve sokaklarda hakim olan sakinlik Belediye ekiplerinin kar temizlemeleri Sokağa çıkma kısıtlaması Yeni tip koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 18 Ocak Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Kent merkezindeki Saat Kulesi

Cadde ve sokaklarda hakim olan sakinlik

Belediye ekiplerinin kar temizlemeleri Sokağa çıkma kısıtlaması

Yeni tip koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 18 Ocak Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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