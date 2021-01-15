Sokağa çıkma kısıtlaması
15.01.2021 21:37 | Son Güncelleme: 15.01.2021 21:41
Kent merkezindeki Saat Kulesi Cadde ve sokaklarda hakim olan sakinlik Belediye ekiplerinin kar temizlemeleri Sokağa çıkma kısıtlaması Yeni tip koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 18 Ocak Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Kent merkezindeki Saat Kulesi
Cadde ve sokaklarda hakim olan sakinlik
Belediye ekiplerinin kar temizlemeleri Sokağa çıkma kısıtlaması
Yeni tip koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 18 Ocak Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut