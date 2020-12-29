Sokağa çıkma kısıtlaması
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Sokağa çıkma kısıtlaması

29.12.2020 23:02 | Son Güncelleme: 29.12.2020 23:07

Boş caddelerden görünüm Emniyet birimlerinin denetimlerde bulunması MUŞ - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında saat 21.00'de uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Boş caddelerden görünüm

Emniyet birimlerinin denetimlerde bulunması MUŞ - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında saat 21.00'de uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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