Sokağa çıkma kısıtlaması
29.12.2020 23:02 | Son Güncelleme: 29.12.2020 23:07
Boş caddelerden görünüm Emniyet birimlerinin denetimlerde bulunması MUŞ - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında saat 21.00'de uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.
Boş caddelerden görünüm
Emniyet birimlerinin denetimlerde bulunması MUŞ - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında saat 21.00'de uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım