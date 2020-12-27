Sokağa çıkma kısıtlaması

Balıkçı tezgahından detaylar Fırından ekmek ve unlu mamülleri alan vatandaşlar Lokantanın paket servisinden detaylar İSTANBUL - İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 10.00-17.

Balıkçı tezgahından detaylar

Fırından ekmek ve unlu mamülleri alan vatandaşlar

Lokantanın paket servisinden detaylar İSTANBUL - İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 10.00-17.00 saatleri arasında izin verilen iş yerlerinde mesai devam etti. Kısıtlama süresince vatandaşların mağdur olmamaları için market, fırın, kasap, manav, kuruyemiş ve paket servis hizmeti veren lokantalar çalışmalarını sürdürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Burak Mehmetefendioğlu