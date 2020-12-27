Sokağa çıkma kısıtlaması
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Sokağa çıkma kısıtlaması

27.12.2020 13:29 | Son Güncelleme: 27.12.2020 13:34

Balıkçı tezgahından detaylar Fırından ekmek ve unlu mamülleri alan vatandaşlar Lokantanın paket servisinden detaylar İSTANBUL - İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 10.00-17.

Balıkçı tezgahından detaylar

Fırından ekmek ve unlu mamülleri alan vatandaşlar

Lokantanın paket servisinden detaylar İSTANBUL - İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 10.00-17.00 saatleri arasında izin verilen iş yerlerinde mesai devam etti. Kısıtlama süresince vatandaşların mağdur olmamaları için market, fırın, kasap, manav, kuruyemiş ve paket servis hizmeti veren lokantalar çalışmalarını sürdürdü.

Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Burak Mehmetefendioğlu

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