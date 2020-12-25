Sokağa çıkma kısıtlaması
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Sokağa çıkma kısıtlaması

25.12.2020 23:55 | Son Güncelleme: 25.12.2020 23:59

Yeni tip koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 28 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla başladı.

Yeni tip koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 28 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla başladı.

Yalova'da vatandaşların kalabalık olarak bulunduğu sahil bölümleri, parklar, meydan, cadde ve yollar boş kaldı.

Polis ekipleri birçok noktada uygulama yaparken, kısıtlamaya uymayan araç ve yayalara da cezai işlem uygulandı.

Yalova-Çınarcık Karayolu, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı, Araştırma Kavşağında oluşturulan noktalarda araçlar üzerinde inceleme yapan ekipler, kısıtlamaya uymayanlara yönelik işlem başlattı.

Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

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