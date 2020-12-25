Sokağa çıkma kısıtlaması

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 28 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Kırşehir'de kısıtlama ile meydanlar ve caddelerde sakinlik hakim oldu.

Kentin yoğunluk yaşanan bölgelerinde Ankara, Terme ve Atatürk Caddelerinde insan ve araç yoğunluğu azaldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kırşehir'de vatandaşlar genel olarak uyarak, hassasiyet gösterdikleri gözlendi.

Kırşehir'de, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Ankara, Atatürk, Lise ve Terme Caddeleri ile Cacabey Meydanı da en sakin günlerini yaşarken, insan ve araç hareketliliği azaldı.

Kentte belediye temizlik görevlilerinin ise çalışmalarını sürdürdükleri görüldü.

Polis ekipleri denetimlerini sürdürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız