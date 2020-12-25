Sokağa çıkma kısıtlaması
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Sokağa çıkma kısıtlaması

25.12.2020 22:25 | Son Güncelleme: 25.12.2020 22:29

Osmaniye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında 28 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla, cadde ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Osmaniye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında 28 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla, cadde ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Osmaniye'de kentin işlek yerleri olan Devlet Bahçeli, Musa Şahin, Alparslan Türkeş bulvarı ile Atatürk Caddesi, Devlet Bahçeli ve Cumhuriyet meydanları boş kaldı.

Polis ekipleri, ana arterler ve kavşaklarda sürücü ve yayaları denetledi.

Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

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