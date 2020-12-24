Sokağa çıkma kısıtlaması
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Sokağa çıkma kısıtlaması

24.12.2020 22:59 | Son Güncelleme: 24.12.2020 23:04

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün 21.00 ila 05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün 21.00 ila 05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu. Polis ekipleri, kentin farklı noktalarında denetim yaparak kısıtlamaya uymayan sürücü ve kişilere cezai işlem uyguladı.

Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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