Sokağa çıkma kısıtlaması
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Sokağa çıkma kısıtlaması

23.12.2020 22:54 | Son Güncelleme: 23.12.2020 22:59

Sokağa çıkma yasağıyla sessizliğe bürünen caddelerden görüntüler Polislerin denetimi Sakin sokaklardan görüntü MUŞ (AA) – Muş ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün 21.00 ila 05.

Sokağa çıkma yasağıyla sessizliğe bürünen caddelerden görüntüler

Polislerin denetimi

Sakin sokaklardan görüntü MUŞ (AA) – Muş ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün 21.00 ila 05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Muş'ta sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla en işlek cadde ve sokaklar boş kaldı. Polis ekipleri, kentin farklı noktalarında denetim yaparak kısıtlamaya uymayan sürücü ve kişilere cezai işlem uyguladı.

Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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