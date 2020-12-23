Sokağa çıkma kısıtlaması

Sokağa çıkma yasağıyla sessizliğe bürünen caddelerden görüntüler Polislerin denetimi Sakin sokaklardan görüntü MUŞ (AA) – Muş ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün 21.00 ila 05.

Sokağa çıkma yasağıyla sessizliğe bürünen caddelerden görüntüler

Polislerin denetimi

Sakin sokaklardan görüntü MUŞ (AA) – Muş ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün 21.00 ila 05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Muş'ta sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla en işlek cadde ve sokaklar boş kaldı. Polis ekipleri, kentin farklı noktalarında denetim yaparak kısıtlamaya uymayan sürücü ve kişilere cezai işlem uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım